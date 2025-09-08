בית המשפט העליון בארצות הברית צפוי לתת היום פסק דין דרמטי בנוגע לזכות לאזרחות אוטומטית לכל תינוק שנולד על אדמת ארה"ב | טראמפ מנסה לשנות את התיקון ה-14 לחוקה האמריקנית ולתת לו פרשנות מחודשת, אך ערכאה נמוכה יותר פסקה נגדו (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל פעם נוספת פסיקה מאשרת בבית המשפט העליון, בקשר למדיניות ההגירה הנוקשת אותה הוא מנהיג מאז עלה לכס הנשיאות | הדמוקרטים, כמו גם שופטי העליון הליברלים מחו על ההחלטה - אך זו עברה ברוב (בעולם)
בסופו של מאבק ציבורי ומשפטי ממושך, קבע בית המשפט העליון של מדינת ניו יורק בפסיקה תקדימית ודרמטית כי המדינה אינה מוסמכת לסגור מוסדות חינוך חרדיים, גם אם לא עמדו בתקנות לימודי הליבה | בעקבות הפסיקה, עשרות משפחות חרדיות נשמו לרווחה ומוסדות התורה ימשיכו לפעול כסדרם (בעולם, חרדים)
מבין עשרות פעולות שביצע הנשיא טראמפ מאז נבחר לתפקידו, היום נאלץ בפעם הראשונה נשיא ארה"ב לערער לבית המשפט העליון כדי להגן על פיטורים של עובד פדרלי | מדובר בראש סוכנות שתפקידה להגן על חושפי שחיתויות בממשל הפדרלי - שפוטר במייל בן שורה אחת (חדשות, בעולם)