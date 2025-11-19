שורד השבי אלון אהל הגיע היום לראשונה לכיכר החטופים בתל אביב, רגע לפני שהעצרות במקום צפויות להסתיים, והתייצב לצד הפסנתר שהוצב למענו במקום. הוא ניגן את "שיר ללא שם" שליווה אותו, כך סיפר, בהיותו בעזה (חטופים)
בן השלוש שיחק עם בן משפחה נוסף בפסנתר בין למעלה מ-40 שנה, בשלב מסוים, הפסנתר איבד יציבות והתהפך קדימה ומחץ את פלג גופו של הילד | המשטרה: "גופתו של המנוח שוחררה לידי המשפחה - לטובת הבאתו למנוחות" (בארץ)
פעוט בן 3 נפצע באורח אנוש בהר גילה לאחר שפסנתר כבד נפל עליו | הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות חמורות בחזה ובבטן | הרופאים נאלצו לקבוע את מותו (בארץ)
המוני בית ישראל התכנסו לשיעורו של הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי ביום ט"ו בשבט, בבית מדרשו בקריית גנים שבראשון לציון | במהלך השיעור פצח הרב בנגינה על פסנתר, תוך שהוא מרחיב בשיעור תורני מעמיק במעלת ארץ ישראל ופירותיה (חרדים)