רגעים של התעלות בישיבת 'נתיב הדעת': מאות תלמידים נפרדו במוצאי שבת מראש הישיבה הגאון רבי בונים, היוצא למסע מסירת שיעורים בליקווד במסגרת מסע להצלת עולם התורה. הגר"מ שטיגל בירך בחום: "שלא תערב עליך רוח אמריקה – ותשמור על רוח ארץ ישראל" (עולם הישיבות)
לאחר שבת גשומה וסוערת, ניצל האדמו"ר מזוטשקא אמסנא דקות ספורות של הפסקת הממטרים כדי לקיים את המנהגים העתיקים • המעמד המרהיב שכלל הבדלה רבתי, שריפת פתילות בתוך מגש ה'קוגל' וקידוש לבנה • תיעוד מליל מוצאי שבת ברחוב יונה הנביא (חסידים)
תיעוד מיוחד מצאת יום הקדוש בצילו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר | בעת עריכת ההבדלה נשא הראשל"צ תפילה מיוחדת לשלום עם ישראל ולהצלחת לומדי התורה | בהמשך יצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה' | דוד חלילי מגיש תיעוד ענק (חרדים)
במלאת חצי יובל להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זי"ע, התאספו אלפי חסידי באבוב לשהות בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | בצאת השבת פקדו האלפים את הציון הקדוש והעתירו לישועת הכלל והפרט (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שהה במהלך השבת האחרונה בעיר התורה והחסידות בני ברק, החסידים ניצלו את ההזדמנות, והזמינו את הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שיערוך בפניהם את השבת בבית המדרש הגדול של החסידות בבית שמש | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו של המשפיע החסידי (חסידים)
האדמו"ר מסקולען שהה במהלך השבת האחרונה בניו ג'רזי לצורכי מנוחה, בעידן רעווא דרעווין הגיע אל היכלו של דודו האדמו"ר מסקולען לייקווד שקידמו בכבוד רב | אחר תפילת ערבית והבדלה נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)