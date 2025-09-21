בלב הימים הנוראים עומדת מצוות התשובה, הרגעים האחרונים של השנה בהם האדם מעיף מבט מבוהל על השנה שחלפה ורק רוצה להתחרט ולשוב אל ה' | האם יש אפשרות לעשות תשובה רק בשביל ג'וב? ומי היה אותו נכד אובד של משה רבנו שחזר ושוב אבד? (מגזין בבלי)
בפרשת השבוע בהעלותך – אנו עוסקים במסע ארון הברית | על פרשה הקצרה בתורה 'ויהי בנסוע הארון' | התפילה בשעת פתיחת ארון הקודש שמסוגלת לבנים טובים, וגם סטיקר פשוט שאומר את הכל | "וזכינו לגדל בנים" (יהדות,פרשת-השבוע)
בקולות וברקים: מסעו המרגש של בעל תשובה שחזר לבאר מים חיים – בזכות קול התורה | ילדות בלי שאלות, חיים של כדורגל – והכל הבל | מסע אישי של בחור חילוני שזכה למעמד הר סיני באמצע רחוב תל אביבי שהחזיר אותו הביתה | "היו משתגעים ומתלהטים אחריה"
בדורות האחרונים התרגלנו לציין את חג השבועות כמימד של זמן מרומם המשפיע לאורך ולרוחב של כל השנה הרוחנית | ריאיון מרתק עם בני זוג שחזרו בתשובה, בחרו בדרך התורה וחיי נצח על פני חיי השעה, ממש כמו רות עליה אנו לומדים במגילה (מגזין חג)
רבי מנחם מנדל טאוב זצ"ל,
האדמו"ר
מקאליב,
שיום ההילולא שלו חל
בכ"ג
ניסן | שורות קצרות על דמותו
של של 'אוד מוצל מאש' שהקדיש את חייו לקירוב
רחוקים ולהנצחת זכרם של הנרצחים בשואה,
שהיו ליבו וקולו המרטיט
מלאים געגועים לשכינה ולגואלת ישראל |
"גם כי אלך בגיא
צלמוות"
(יהדות ואקטואליה)