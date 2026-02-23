ילד חרדי שרכב על אופניו נפגע מאוטובוס בשדרות רמות בירושלים ונלכד תחתיו | כוחות ההצלה שהוזעקו למקום חילצו אותו כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה • הילד פונה ליחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק • המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקשה • כל הפרטים (בארץ)
רגע לפני כניסת השבת, תושבים ערבים על סוסים פרצו את הגדר המפרידה בין שכונת רמות לבית חנינה, ודהרו לכיוון השכונה הירושלמית | אחת התושבות: "מדובר באירוע חסר תקדים, כאשר כבר מספר פעמים, שוהים בלתי חוקיים חוצים את הגדר באין מפריע, התחושה שהיא שלמשטרה לא אכפת ממה שקורה פה" (חדשות)