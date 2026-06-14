תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (ראשון) בשכונת רמות בירושלים. סמוך לשעה 18:52 התקבל דיווח במוקדי החירום על ילד כבן 9-10, שרכב על אופניים ונפגע מאוטובוס בשדרות רמות בעיר.

כוחות הרפואה והחובשים שהוזעקו במהירות אל זירת התאונה מצאו את הילד כשהוא שוכב על הכביש מתחת לאוטובוס. הצוותים בשטח חילצו אותו מיד החוצה והעניקו לו טיפול רפואי מציל חיים. הילד, שהיה בהכרה, סבל מחבלה רב-מערכתית משמעותית וקשה.

לאחר הענקת טיפול רפואי ראשוני חיוני בשטח, שכלל עצירת דימומים, חבישות וקיבועים, הילד הועלה לניידת טיפול נמרץ ופונה בדחיפות להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים "שערי צדק" בעיר, כשמצבו מוגדר קשה אך יציב.

המשטרה פתחה בחקירה

בעקבות הדיווח על התאונה הקשה, שוטרי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים הגיעו לזירה והחלו לפעול במקום כדי להכווין את התנועה ולאסוף ממצאים ראשוניים. במקביל, בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל הוזעקו למקום ופתחו בחקירה יסודית לבירור נסיבות התאונה הקשה.

מדוברות המשטרה נמסר: "בשעה האחרונה התקבל דיווח בדבר תאונת דרכים קשה בשכונת רמות, במהלכה נפגע ככל הנראה על ידי אוטובוס ילד שרכב על אופניים, והוא פונה במצב קשה על פי גורמי הרפואה. שוטרי תחנת לב הבירה פועלים בזירה, ובקביל בוחני תאונות הדרכים של המשטרה בדרכם לחקירת נסיבות התאונה".