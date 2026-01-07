דיווחים בגרמניה מעלים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להטיל סנקציות על בית המשפט שהרשיע את מרין לה-פן | נשיא בית המשפט בצרפת הזהיר מפני התערבות זרה, כשהוא מזכיר את הסנקציות שהטיל טראמפ על שופט בית הדין הפלילי הצרפתי שהוציא צו מעצר נגד נתניהו (בעולם)
מנהיגת מפלגת הימין RN בצרפת מרין לה פן הורשעה לפני זמן קצר על ידי בית המשפט בצרפת בשחיתות ומעילה בכספים של האיחוד האירופי | לה-פן ממתינה כעת להחלטת בית המשפט אם לגזור את דינה לעונש מאסר בפועל, ואם יחליט לפוסלה מלהתמודד לבחירות לנשיאות ב-2027 (חדשות, בעולם)
ז'ורדן ברדלה, יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת, צפוי להגיע בקרוב לישראל בהזמנה רשמית של ממשלת ישראל | היוזמה מציגה שינוי תפיסה בישראל כלפי המפלגה שהייתה בעברה אנטישמית בצורה כמעט מוצהרת, וכיום לוחמת לצד הקהילה היהודית באנטישמיות והאנטי-ציונות (חדשות, מדיני)