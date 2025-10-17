לאורך הלילה, החל מהשעה 20:00 ועד אחרי השעה 3:00, חסמו מאות פעילים את משאיות הסיוע לעזה, עליהן ככל הידוע משתלט חמאס, במעבר אלנבי ובצומת ערד | ״נמשיך לנסות לחסום גם בהמשך השבוע - זאת חובתנו המוסרית״ (בארץ)
הבוקר (רביעי) הגיעו פעילי תנועת ״צו 9״ וחברי תנועת ״המילואימניקים״ אל הכביש למעבר כרם שלום, שם הם חוסמים את משאיות הסיוע לארגון הטרור חמאס, לאחר שאמש עברו 93 משאיות | מאוחר יותר נעצרה רעות בן חיים, מובילת מחאת "צו 9" לחסימת משאיות הסיוע, ע"י כוחות המשטרה במעבר כרם שלום (משטרה)
צה"ל עצר החל מהבוקר את העברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, וכלל המעברים מישראל אל הרצועה - נסגרו, וזאת בהוראת הדרג המדיני ובתיאום עם ארה"ב, לאחר ששלב א' של העסקה עם ארגון הטרור חמאס הסתיים | בלשכת ראש הממשלה הבהירו כי "ישראל לא תאפשר הפסקת אש ללא שחרור חטופינו. אם החמאס ימשיך בסירובו, יהיו לכך השלכות נוספות" (אקטואליה)