במהלך דרמטי שמסמן נקודת מפנה במאבק נגד העברת הסיוע לרצועת עזה, חזרה המדינה בה מכתב האישום שהוגש נגד רעות בן חיים, יו"ר תנועת "צו 9". בן חיים הואשמה בחסימת משאיות סיוע הומניטרי שהיו בדרכן לרצועה, בעקבות מחאה שערכה יחד עם פעילים נוספים בצומת נמל אשדוד.

על פי הפרסום הראשון של העיתונאי עמית סגל, ההחלטה לבטל את כתב האישום התקבלה לאחר גל ביקורת ציבורית רחב שהתפרץ בעקבות הגשת האישומים. עורכות דינה של בן חיים, עו"ד צופיה נהון ועו"ד רעות אביטל-אבני, מסרו: "אנו מברכות על כך שמדינת ישראל בחרה לחזור בה מכתב אישום חסר בסיס זה, אשר רמס את זכויות היסוד של מרשתנו לחופש ביטוי ומחאה".

"הניסיון להרתיע היה מעשה עוול"

עורכות הדין הדגישו כי פעילותה של בן חיים למען החזרת החטופים ומניעת אספקה לאויב בשעת מלחמה היא מאבק ערכי וצודק. "הניסיון להרתיע אותה באמצעות הליך פלילי היה מעשה עוול מיסודו, ומרשתנו שומרת לעצמה את הזכות לפעול נגד ניסיון השתקה זה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה", הן ציינו.

בן חיים עצמה התייחסה לביטול האישומים בהתרגשות: "הרוח הציבורית, התמיכה הרחבה והנחישות הניבו פרי. אני רוצה להודות לאלפי האזרחים מכל חלקי החברה הישראלית שעמדו לצדי והובילו לביטול כתב האישום ההזוי הזה". לדבריה, התמיכה הציבורית מעניקה לפעילי התנועה כוח כפול להמשיך במאבק נגד העברת הסיוע לחמאס.

רקע: האירוע שהוביל לכתב האישום

כזכור, לפני כשבועיים הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד בן חיים בעקבות חסימת משאיות סיוע בצומת נמל אשדוד. על פי עובדות כתב האישום, ב-27 במאי 2025, סמוך לשעה 08:58, התיישבה בן חיים יחד עם פעילה נוספת על נתיב הנסיעה כחלק ממחאה נגד העברת האספקה לעזה, ובכך עיכבה את התקדמות המשאיות.

בכתב האישום נטען כי השתיים סירבו להישמע להנחיות השוטרים שדרשו מהן לפנות את הכביש. בעקבות כך, הואשמה בן חיים בעבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והקמת מהומה במקום ציבורי, בטענה כי מעשיהן עלולים היו להוביל להפרת הסדר הציבורי.