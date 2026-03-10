ראש הממשלה נתניהו ביקר בחמ"ל הבריאות הלאומי, ואמר כי "השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו" | ראש הממשלה הוסיף: "אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות - ועוד ידינו נטויה" (חדשות)
שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון" | באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר" (פוליטי, תיירות)
ראש הממשלה: "תקציב מאוזן שעונה על כל צרכי הביטחון"; האוצר והביטחון חלוקים על פער של 50 מיליארד שקל; נגיד בנק ישראל תומך ברפורמת החלב, בעוד הרפתנים ומשרד החקלאות מתנגדים | רה"מ:"מביאים תקציב אחראי, מאוזן שעונה על צרכי הביטחון של מדינת ישראל" (פוליטי, כלכלה)
בפעם הראשונה מאז 2012 מתפקדי הליכוד יוצאים לבחור את מרכז המפלגה | במקום 3,500 חברים, נבחרים בעצם המאזנים הפנימיים של המפלגה - ומי שיקבל את התמיכה הגדולה ביותר יקבע מי ישלוט בכסף ובכוח של התנועה. השרים זוהר, כהן וכ"ץ בקרב חזיתי (פוליטי, בארץ)
חיים כץ מונה לתפקיד שר השיכון באופן רשמי עם אישור מליאת הכנסת | כץ ימשיך לכהן גם כשר התיירות וכממלא מקום שר הבריאות ושר הרווחה; ההצבעה הסתיימה ב־41 תומכים מול 28 מתנגדים, בעקבות התנגדות יהדות התורה ותמיכת ש"ס באישור המינוי (פוליטי)
ממשלת ישראל אישרה קיצוץ נרחב בתקציבים כדי להוסיף מיליארדים לתקציב הביטחון, אך ההחלטה עוררה סערה ועימותים חריפים בין השרים | במקביל, יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, מדווח על הישגים בתקציבי החינוך החרדי (פוליטי)
ח"כ דוד ביטן, הצליח לגבור על יריביו הפוליטים, והביא להישג נרחב, כאשר הגיע למספר הקולות המירבי, בבחירות למרכז הליכוד העולמי | יעקב חגואל יו"ר הליכוד העולמי סיים עם 55 קולות, אחריו השרים זוהר, חיים כץ, וקרעי (פוליטי)
ההתפטרות של שר השיכון יצחק גולדקנופף, נכנסה הבוקר לתוקף, לאחר שעברו 48 שעות מאז שהגיש את המכתב | ראש הממשלה נתניהו, הודיע כי החליט למנות את השר חיים כץ, שנכון לעכשיו, הוא עדיין לא מצליח לחזור לארץ (חדשות, פוליטי)
למרות דרישת היועמ"שית להחליט באופן מיידי על ועדת חקירה ממלכתית של אירועי מתקפת החמאס, בשמחת תורה - הממשלה דחתה את הקמת הועדה למועד בלתי ידוע, בטענה שעכשיו זה לא הזמן | השר חיים כץ אמר במהלך הדיון בנושא: "רק במדינה של דבילים אלוף לוקח עבורו עורך דין בזמן מלחמה" (חדשות בארץ, פוליטי)
דרוזי כבן 20 משפרעם הוא המחבל שדקר היום חמישה אנשים בפיגוע הקשה בחיפה | הנרצח הוא ערבי ישראלי שנרצח ע"י דקירה בצווארו | מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי קיים הערכת מצב בזירה | השר לביטחון לאומי חיים כץ: "הימים מאתגרים, משטרת ישראל וכלל גופי החירום וההצלה במוכנות גבוהה" (חדשות בארץ, ביטחון)