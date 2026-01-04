במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
בחודשים האחרונים ביקשה הנהגת חיזבאללה מאיראן להכפיל את הסיוע הכספי השנתי לארגון ולהעמידו על כשני מיליארד דולר | משמרות המהפכה וכוח קודס סרבו לקבל את הדרישה, והסיכום הסופי עמד על העברת סכום של קרוב למיליארד דולר (העולם הערבי)
איראן
במהלך מפתיע:
לאחר שנים של עמידה
ברשימה השחורה של FATF,
היא מצטרפת לאמנה
הבינלאומית למאבק במימון טרור (CFT) | צעד שמטרתו,
יותר מאשר שינוי מדיניות
מהותי,
הוא לפתוח דלתות כלכליות
ולצמצם את הבידוד הפיננסי (העולם
הערבי)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)