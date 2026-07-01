במהלך דרמטי במערכה הכלכלית נגד ציר הטרור האיראני, חתם היום (רביעי) שר הביטחון ישראל כ"ץ על צווי סנקציות נגד 37 ארנקים דיגיטליים השייכים למשמרות המהפכה של איראן. הארנקים, שבהם אותרו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של למעלה מ-24 מיליון ש"ח, שימשו כצינור מרכזי להעברת כספי טרור לארגון חיזבאללה ושלוחים איראניים נוספים באזור.

המהלך מגיע בעקבות חשיפה מודיעינית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, בשיתוף קהיליית המודיעין. החקירה חשפה תשתית מימון מתוחכמת המבוססת על מטבעות קריפטוגרפיים, שאפשרה למשמרות המהפכה לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות ולהעביר כספים לארגוני הטרור הפועלים תחת חסותה.

חיזבאללה זקוק למקורות מימון חדשים

מניתוח מעמיק שביצע המט"ל עולה כי הארנקים הדיגיטליים היוו חלק מתשתית רחבה שדרכה הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני טרור. בראש רשימת היעדים עומד ארגון חיזבאללה, הזקוק נואשות למקורות מימון חלופיים בעקבות הפגיעה האנושה שספג במהלך הלחימה מול ישראל בשנה האחרונה.

על פי הממצאים, הארנקים הדיגיטליים שימשו להעברת כספים גם לארגוני טרור נוספים הנתמכים על ידי איראן, ביניהם חמאס והחות'ים. השימוש במטבעות קריפטוגרפיים אפשר למשמרות המהפכה לטשטש את עקבות הכסף ולהתחמק מהמעקב הבינלאומי אחר תשתיות המימון שלהן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר בעקבות החתימה על צווי הסנקציות: "המערכה נגד איראן אינה מתנהלת רק בשדה הקרב - אלא גם במאבק על הכסף שמניע את הטרור. כל דולר שנמנע ממשמרות המהפכה הוא דולר שלא יגיע לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים ולשלוחי הטרור של איראן. נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי".

המערכה הכלכלית מתרחבת

המהלך הנוכחי מהווה נדבך נוסף במערכה הכלכלית הרחבה שמוביל המט"ל נגד תשתיות המימון של משמרות המהפכה ושלוחיהן. בחודשים האחרונים הטילה ארצות הברית סנקציות חריפות על "נוביטקס", בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, שסיפקה תמיכה למשמרות המהפכה והבנק המרכזי האיראני.

ראש המט"ל, יוראי מצלאוי, הבהיר כי "גם במרחב הקריפטו אין חסינות למממני טרור. המט"ל ימשיך לאתר, לחשוף ולפגוע בתשתיות המימון של איראן ושלוחיה, בכל מקום שבו הן פועלות". דבריו משקפים את הנחישות להמשיך במערכה הכלכלית כחלק בלתי נפרד מהמאבק הביטחוני הכולל.

סיכול ציר המימון הדיגיטלי הוא תוצאה של פעילות מודיעינית, מבצעית ומשפטית משולבת של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וגורמי ביטחון נוספים. המהלך מצטרף למאמצים בינלאומיים לחסום את צינורות המזומנים החשאיים של טהראן ולמנוע מהמשטר האיראני להמשיך ולממן את פעילות הטרור באזור.

יצוין כי בשנים האחרונות הפכו מטבעות קריפטוגרפיים לכלי מרכזי בידי משטרים ואירגונים המבקשים לעקוף סנקציות בינלאומיות. האופי המבוזר והאנונימי של הטכנולוגיה מאפשר העברת כספים תוך טשטוש מקור הכסף ויעדו, מה שהופך אותה לאטרקטיבית במיוחד עבור ארגוני טרור ומשטרים נוכלים.