בהיכל בית המדרש נאראל בבני ברק נערך מעמד מרגש של לימוד א-ב לבן נינו של האדמו"ר הישיש מנאראל, היניק, נין לבנו אב"ד נאראל הרה"צ רבי אהרן שפירא, ונכד להרב יצחק נתן שפירא, משגיח ישיבת "תורה לשמה", בן לחתנו הרב יצחק אייזיק רוזנבוים, בני של האדמו"ר מזוטשקא אמסנא |המעמד המרומם נערך בעיתוי סמלי ומיוחד – ביומא דהילולא קדישא של האדמו"ר מנאראל זצ"ל (חסידים)
שמחה גדולה בחסידות סקווירא, במהלך הלילה (חמישי) נולד דור חמישי - בן נין לאדמו"ר מסקווירא לאחר מאות נכדים ונינים בלעה"ר, נין לבנו בכורו הרה"צ רבי אהרן מענדיל טוועסקי | שמחת השלום זכר תתקיים בשבת הקרובה פרשת זכור (חסידים)