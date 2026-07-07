עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים תיעוד חמוד | דור חמישי ברציפות: הרבי הישיש לימד את בן נינו את אותיות הא-ב בהיכל בית המדרש נאראל בבני ברק נערך מעמד מרגש של לימוד א-ב לבן נינו של האדמו"ר הישיש מנאראל, היניק, נין לבנו אב"ד נאראל הרה"צ רבי אהרן שפירא, ונכד להרב יצחק נתן שפירא, משגיח ישיבת "תורה לשמה", בן לחתנו הרב יצחק אייזיק רוזנבוים, בני של האדמו"ר מזוטשקא אמסנא |המעמד המרומם נערך בעיתוי סמלי ומיוחד – ביומא דהילולא קדישא של האדמו"ר מנאראל זצ"ל (חסידים)