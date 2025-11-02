ראש מחלקת המודיעין של טהרן רבתי הודיע היום על שחרורם של שלושה אזרחים הודים שנחטפו על ידי קבוצת זרים ואותרו בעיר ווראמין, מדרום לטהרן | השלושה התפתו להגיע לטהרן לצורך קבלת ויזות לאוסטרליה, אך "נעלמו עם נחיתתם במדינה" (העולם הערבי)
איראן ממשיכה במדיניות "דיפלומטיית בני הערובה" שלה, וכיום היא מחזיקה בלפחות ארבעה אזרחים איראנים-אמריקנים - שני גברים ושתי נשים | בין העצורים, ישנו סבא יהודי בן 70 שנחקר על טיול לישראל, ואישה מקליפורניה שהוחזקה בכלא אווין (בעולם)
אמש, דווח על מאות חיילים ואזרחים שנשבו בידי טרוריסטים מארגון בדלני בפקיסטן, בשעות האחרונות הודיעו המחבלים: התחלנו להוציא להורג | עשרות כבר נהרגו בידי ארגון הטרור, במקביל לשחרורם של נשים, ילדים וחטופים נוספים (חדשות, בעולם)