המתח בין איראן לארצות הברית עלה הבוקר (שלישי) מדרגה נוספת, לאחר שמנושהר מוטאקי, חבר פרלמנט בכיר ושר החוץ לשעבר של איראן, הציג בנאום פומבי תוכנית אופרטיבית מפורטת לפשיטה קרקעית על בסיס צבאי אמריקאי באזור. מוטאקי, שאינו נחשב לדמות שולית אלא לאיש מפתח בפוליטיקה האיראנית, קרא לזנוח את הלחימה באמצעות שלוחים ולעבור למתקפה ישירה נגד כוחות ארה"ב.

"ההצעה שלי היא שנפתח במתקפה קרקעית על אחד מבסיסי ארה"ב באזור, נלכוד 100 אמריקאים ונביא אותם לאיראן", הצהיר מוטאקי בנאומו. התוכנית, כפי שפורטה, אינה מסתפקת בפגיעה בתשתיות או בהשמדת ציוד צבאי, אלא מציבה יעד מספרי מדויק: חטיפת מאה בני ערובה אמריקאים, חיילים ואזרחים כאחד, והעברתם אל תוך שטח איראן.

מוטאקי אינו דמות חדשה בזירה האיראנית. הוא כיהן כשר החוץ של איראן בעבר, ומאז מכהן כחבר פרלמנט בעל השפעה רבה. דבריו משקפים את הלך הרוח הלוחמני הגובר בקרב חוגים מסוימים בהנהגה האיראנית, במיוחד לאור ההסלמה המתמשכת מול ארצות הברית.

המתח המתגבר עם ארה"ב

ההצעה של מוטאקי מגיעה על רקע סדרת תקיפות אמריקניות באיראן בימים האחרונים. לפי דיווחים, פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) ביצע גל תקיפות נרחב שנמשך שבע שעות רצופות, במטרה להשמיד איומים מתהווים ולפגוע ביכולותיה של טהרן לתקוף כלי שיט מסחריים במצר הורמוז. בתום הגל, נכנס לתוקפו מצור ימי מלא על איראן.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב אולטימטום חריף לטהרן, כשהוא מאיים כי אם איראן לא תשוב לשולחן המו"מ, וושינגטון תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. "לא יישאר לכם כלום", העביר טראמפ למנהיגות האיראנית, והבהיר כי התקיפות ימשיכו עד שהוא יחליט אחרת.

במקביל, חיסולו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי בתקיפה אווירית ישראלית-אמריקאית הותיר את איראן בתסיסה פנימית. בנו, מוג'תבא חמינאי, שנבחר למנהיג העליון החדש, נשבע לנקום את דמו של אביו ופרסם רשימה שחורה של בכירים ישראלים ואמריקאים המסומנים כמטרות לחיסול.