לרגל
יום פטירתו של הרב זליג ראובן בנגיס זצ”ל,
שחל בתאריך ז’ סיון | שורות קצרות על דמותו של
גאב"ד
העדה החרדית שנודע בעולם כולו כגאון הדור
שכל רז לא אניס ליה | "חי או מת?" - המעשה המופלא שסיפר
מרן הגרי"ש
אלישיב זצ"ל
- כל
זמן שהנשמה בקרבי (יהדות
ואקטואליה)
בימים אלו של ניקיון הבית מחמץ
עם ישראל עורך ‘מכירת חמץ’,
אותו פתרון עתיק יומין
להעברת בעלות החמץ לגוי |
מה ההבדל בין מכירת
חמץ שכה פשטה בישראל לעומת ‘היתר המכירה’
בשנת השמיטה שקמו עליו עוררים רבים כך
כך?
(יהדות ואקטואליה)
פרשת ויקהל עוסקת בין היתר
בחשיבות שמירת השבת |
לאורך הדורות נחלקו
הפוסקים האם יש לדון 'מחללי שבת' כמומרים או לקרבם
מתוך תקווה להשבתם |
כיצד להתייחס למחלל
שבת בפרהסיה,
ומה דינו של שומר מצוות
למחצה? (פרשת
השבוע)