אדם שניסה לשים קץ לחייו באיטליה באמצעות קפיצה מחלון ביתו, מואשם בעוון הריגה לאחר שנחת על קשישה שמתה מפצעיה | התביעה קבעה כי יש אחריות פלילית למעשה שהביא למותו של אדם אחר, למרות שניסה להביא למותו שלו עצמו (בעולם)
שר התחבורה הרוסי פוטר במפתיע מתפקידו על ידי הקרמלין, שעות לאחר מכן הוא נמצא מת עם פצעי ירי | השלטונות בתגובה: "הוא שם קץ לחייו" | ההודעה היבשה על פיטוריו מצד הקרמלין, גרמה לתהייה אם הבכיר אכן מת כתוצאה מהתאבדות (חדשות)
הרב יצחק מרדכי בראך, מראשי החברא קדישא בניו יורק, יוצא במכתב חריף נגד התופעה המחרידה של אובדנות בקרב הציבור החרדי בארה"ב, וקורא להקמת מרכזי סיוע דחופים | לדבריו, הרבנים מתכחשים ומסתירים את הסיפורים | המכתב המלא (חרדים)