ישראלית נעצרה בשבוע האחרון באיסטנבול, לאחר שלפי דיווחים מקומיים העליבה את הדגל הטורקי ואת הנשיא ארדואן | היא עדיין מוחזקת במעצר | ממשרד החוץ נמסר: המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ (בעולם)
קבוצת יהודים, שהייתה בדרכה להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת "נווה שלום" באיסטנבול, הותקפה על-ידי תומכי פלסטין | התוקפים קראו לעברם: "איננו רוצים ציונים בטורקיה. צריך לעצור את מהללי רצח העם ושותפיהם" (בעולם)
הנוסעים בטיסה השגרתית מטורקיה לרוסיה חוו רגעי אימה מצמיתים לאחר שברק פגע פעמיים במטוס בעת ההמראה | הנוסעים תיארו רגעי אימה וסיפרו על החוויה הדרמטית | חלק מהנוסעים שלחו הודעות פרידה ליקיריהם | לבסוף, המטוס חזר לשדה התעופה באיסטנבול ונחת בשלום (תעופה)
האנטישמיות הגואה בעולם ממשיכה לגבות מחירים מהיהודים | תיעוד של תקרית אנטישמית בשדה התעופה באיסטנבול, טורקיה, הופץ בסוף השבוע ברשתות החברתיות, ובה נראים יהודים חרדים שהתפללו - מותקפים על ידי מוסלמים (בעולם)
אקרם אימאמואגלו, הנחשב תקוות האופוזיציה בטורקיה לקראת הבחירות הצפויות להיות ב 2028, הורשע בהעלבת עובד ציבור ובאיומים | גזר הדין – 20 חודשי מאסר – עלול לחסום את דרכו הפוליטית ולערער את מאזן הכוחות בטורקיה לטובת ארדואן שחושש מהיריב הכריזמטי (בעולם)
הרוחות בטורקיה סוערות בעקבות מעצרו של מתנגד המשטר הנוכחי, רה"ע איסטנבול, אימאמאולו, הנחשב ליריבו הראשי של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן | מאות אלפים יצאו לרחובות הבירה להפגין נגד המהלך, בעוד הנשיא מנסה לחזק את שלטונו לפני הבחירות (בעולם)