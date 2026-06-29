המלחמה בנוכלים: כך טורקיה מאתרת נהגי מוניות עבריינים

בעקבות גל תלונות חסר תקדים מצד תיירים זרים ותושבים מקומיים, החלה עיריית איסטנבול בטורקיה להפעיל רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים במטרה לנטר ולתפוס מהאוויר נהגי מוניות סוררים. המהלך הטכנולוגי החריג מגיע לאחר שהתלונות על הפקעת מחירים, סירוב לנסיעות קצרות ואי-הפעלת מונים הגיעו לשיא חסר תקדים.

על פי דיווחים רשמיים של לשכת נהגי המוניות של איסטנבול, הפיקוח האווירי מתרכז במוקדי התיירות העמוסים ביותר וברובעי המרכז של העיר, שם נרשם מספר התלונות הגבוה ביותר. הרחפנים, המצוידים במצלמות מתקדמות, מאפשרים לשוטרים ולאנשי אכיפת החוק לתעד עבירות בזמן אמת, לקלוט את מספרי הרישוי של המוניות, ולעקוב אחר כלי רכב שסומנו בעבר כמפרי כללים סדרתיים.

"הרחפנים מאפשרים לנו לבצע ביקורות פתע יעילות בהרבה ולעקוב באדיקות אחר כלי רכב שכבר זוהו כמפרי חוק", הסביר גונגור פטק, חבר הנהלת לשכת נהגי המוניות של העיר, בהצהרה רשמית.

המקרה שהגדיש את הסאה

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המהלך המשמעותי מגיע לאחר שבתחילת החודש התרחש מקרה שעורר סערה ציבורית נרחבת בטורקיה: בלוגר זר שהגיע לביקור בעיר חויב על ידי נהג מונית מקומי בסכום מופרך של למעלה מ-160 דולר עבור נסיעה בודדת קצרה – סכום הגבוה פי יותר מ-20 ממחיר הנסיעה האמיתי. בעקבות הפצת המקרה, הנהג אותר על ידי המשטרה, נעצר, ורישיונו נשלל לצמיתות.

עיקר התלונות של הנוסעים נוגעות לשלוש תופעות מרכזיות: סירוב להפעלת מונה, כאשר נהגים מעדיפים לקבוע מחיר מופקע ומנופח מראש במקום להפעיל את המונה הרשמי כחוק; דחיית נסיעות קצרות, כאשר נהגים מסרבים להעלות נוסעים ליעדים קרובים כדי להמתין לנוסעים שישלמו סכומי עתק על נסיעות ארוכות; והפקעת מחירים בוטה – גביית תעריפים חריגים ללא כל קשר למרחק הנסיעה האמיתי.

משבר ממושך בענף המוניות

משבר המוניות באיסטנבול נחשב לאחת הבעיות הממושכות והכואבות ביותר של העיר בשנים האחרונות. השילוב של מחסור חמור במוניות מורשות לצד ביקוש עצום מצד מיליוני המבקרים הפוקדים את העיר מדי שנה, יצר כר פורה לעבירות ועוקץ משגשג.

בשנה שעברה ניסו הרשויות לפתור את המצוקה באמצעות הגדלה משמעותית של מספר כלי הרכב המורשים לנוע על הכביש, אך הצעד לא הצליח לבלום את התופעה. כעת, בעירייה מקווים כי הפיקוח ההדוק מהאוויר ירתיע את הנהגים, ינקה את ענף התחבורה מנוכלים, וישפר את תדמיתה של איסטנבול כיעד תיירותי בינלאומי.