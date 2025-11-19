קרע בין הזרוע הצבאית של חמאס עזה, ובין חאלד משעל ונציגי האחים המוסלמים השוהים בקטאר - לאחר שחצי מיליארד דולר שגויסו עבור עזה הושקעו בפועל בעסקאות נדל"ן ענקיות בטורקיה | בכיר חמאס סירב לפוצץ את הסיפור (העולם הערבי)
בכירי חמאס השוהים בטורקיה ובמצרים נוקטים באמצעי זהירות מחמירים בעקבות האיומים של ישראל לפגוע במנהיגי חמאס בחו"ל ובמיוחד בבכירי חמאס והג'יהאד האסלאמי השוהים בקהיר | חמאס קיבל אזהרות מבכירים במספר מדינות בהם שוהים חברי הלשכה המדינית של הארגון לנקוט "אמצעי ביטחון מחמירים" (העולם הערבי)
בפעולה ממוקדת של צה"ל הלילה ברצועת עזה, חוסל סלאח אל-ברדוויל, בכיר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס ומי שהיה אחראי על הפצת תעמולה מסיתה במשך שנים, ובכך נגדע קול מרכזי של הסתה ושנאה מצד ארגון הטרור חמאס (חדשות צבא)
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