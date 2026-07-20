כמעט שנתיים לאחר חיסולו של יחיא סינוואר באוקטובר 2024, הודיע ארגון הטרור חמאס רשמית כי חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית. אל-חיה, ראש חמאס בפועל ברצועת עזה וראש משלחת המשא ומתן של הארגון, גבר על חאלד משעל בהצבעה שהתקיימה בקרב חברי מועצת השורא.

ההכרעה מסמנת שינוי משמעותי בהנהגת הארגון: אל-חיה נחשב למקורבו של סינוואר ולבעל ברית הדוק של הציר האיראני, בעוד משעל, ראש חמאס בחו"ל השוהה בקטאר, ייצג קו עצמאי יותר מול טהרן ושמר על זיקה הדוקה לקטאר ולטורקיה. הבחירה מעבירה את מרכז הכובד של התנועה בחזרה לרצועת עזה.

תהליך הבחירה: הצבעה בשלושה סיבובים

על פי דיווח בעיתון "אל-קודס אל-ערבי", חברי מועצת השורא בעזה הצביעו "כמעט פה אחד" בעד אל-חיה. ההכרעה הסופית התקבלה לאחר שקלול הקולות מיהודה ושומרון ומהחו"ל, כאשר אל-חיה גבר על משעל ב"זירת עזה" בסיבוב שלישי, לאחר שבשניים הקודמים לא הושג הרוב הדרוש.

בתהליך השתתפו באופן חסר תקדים גם אסירים ביטחוניים השוהים בבתי כלא בישראל, שהצבעתם הועברה בדרכים חשאיות. תקנון חמאס מחייב בחירות מדי ארבע שנים, אך בשל המלחמה הוקמה מועצה פיקודית זמנית בראשות מוחמד דרוויש ("אבו עמר חסן"), לצד ראשי שלושת המחוזות ומזכיר חסוי.

בעקבות הבחירה, עלי אל-עמודי צפוי להתמנות לראש הלשכה המדינית בעזה, בעוד זאהר ג'בארין ימשיך להחזיק בתיק הגדה המערבית. מרכז הכובד של התנועה נשאר ברצועת עזה, בניגוד לתקופת משעל שפעל מקטאר.

מי הוא חליל אל-חיה?

ח'ליל אסמאעיל אבראהים אל-חיה ("אבו אוסאמה") נולד ב-1960 ברצועת עזה. הוא נבחר למועצה המחוקקת הפלסטינית ב-2006 מטעם עזה, כיהן כסגנו של סינוואר וכראש משרד ההסברה של הארגון. בעבר התגורר בשג'אעייה וכיום מתגורר בקטר.

אל-חיה ישב בכלא הישראלי בתחילת שנות ה-90. בשנת 2025 נכשל ניסיון חיסול שלו בקטר על ידי חיל האוויר והשב"כ, ובאותה שנה פורסם כי הרשויות בקטר דרשו ממנו למסור את נשקו האישי.