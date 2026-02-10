שר החינוך יואב קיש שיגר הזמנה רשמית לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לטקס פרס ישראל ביום העצמאות ה-78 | זאת לאחר שהוחלט להעניק לו את פרס ישראל על "תרומה ייחודית לעם היהודי" | ההצעה הישראלית כבר הועברה לטראמפ ואנשיו, שאף אישרו זאת | ממשרד החינוך נמסר כי לנשיא יוענק פסלון ייחודי שעוצב במיוחד לכבודו (מדיני)
מבכירי
חוקרי הסרטן,
פרופ'
ינון בן נריה,
יזכה בפרס ישראל לרפואה
לשנת תשפ"ה
על תרומתו פורצת הדרך להבנת מנגנוני
התפתחות הסרטן |
בן נריה הוביל לפיתוח
תרופות חדשניות,
ביניהן תרופה לטיפול
בסרטן הדם הנמצאת בשימוש נרחב בעולם
(חדשות
בארץ)