לרגליום פטירתו של גאון ישראל רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, שחל ביום כ"א אלול - 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו הפלאית של גאון ורב בישראל שהחכים את הבריות בחריפותו ובתשובותיו הקולעות | מעשה בתרנגול כחוש שהדגים כיצד מלך המשיח ישלוט בכל העולם (יהדות ואקטואליה)
הגשמת נבואת 28 העיתים מקהלת על פי דברי הגאון מוילנא | הרב ברוך רוזנבלום: "אני לא מחשב קיצים, אבל כשרואה דבר כתוב שחור על גבי לבן אני מתרגש" • הרב אליקים לבנון: "האויבים מפחדים לצאת למלחמה נגדנו", הרב רוזנבלום: "הולכים להיכנס לקראת בואו של משיח צדקנו" (היסטוריה ואקטואליה)
לאחר השיעור הקבוע לרופאים, מסר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, דברי חיזוק בפני יהודים שעלו מברזיל ומתגוררים ברעננה | במהלך דבריו התייחס הרב למתיחות הביטחונית והביע את הפליאה העצומה על-כך שעם ישראל שורד פה, למרות שאנחנו אומה קטנה מול מדינות עצומות וגדולות ממש |"איראן פי עשר מאשר מדינת ישראל, והיא עומדת חסרת אונים", אמר הרב וציין כי "אנחנו נמצאים, ברור כשמש, לפני ביאת המשיח" | צפו (בארץ)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"ח
עסקו השבוע באמירה ייחודית של האמורא
עולא – האם בזמן ביאת המשיח יבואו ייסורים
כה גדולים שמוטב לא לראות את פני המשיח?
| טובת הכלל על פני טובת
הפרט וגם את וודאי יעירו שהמשיח יבוא ומי
יישאר לישון?
(יהדות הדף-היומי)