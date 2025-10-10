אירוע גניבת כבשים של חווה יהודית על ידי פלסטינים הסלימה בשבת, כאשר אזרחים נכנסו לחווארה כדי לאתר את הגנבים ואת צאנם | צה"ל נכנס כדי למנוע התלקחות, אך לוחם אחד תועד כשהוא מכה פלסטיני באגרופים חזקים לראשו | מצ"ח פתחה בחקירת האירוע (חדשות)
ברקע הודעת היועמ"שית, נעצרו באתר המחאה ביהוד שלושה צעירים חרדים, בהם נכד של אדמו"ר מוכר, לאחר שהתברר כי הם חייבי גיוס ולא התייצבו. הם הועברו לידי המשטרה הצבאית ובפלג הירושלמי הודיעו על "מחאות בכל רחבי הארץ" (חדשות, חרדים)
התפתחות בחקירת פרשת שדה תימן, לאחר שהבוקר פנו סנגוריו של רס"ן א' מטעם הסנגוריה הצבאית, בדרישה להדיח משירות במצ"ח את ראש צוות החקירה בפרשה, ג', וכן לפתוח בחקירה נגדו בחשד לביצוע עבירות של שיבוש מהלכי משפט והפרת צו איסור פרסום, לאחר ראיון שנתן בשבוע שעבר (משפט, צבא)
תא"ל אורן סלומון שתיחקר את מחדלי אוגדת עזה והודח על ידי צה"ל מהחקירה - נחקר ע"י המשטרה הצבאית | שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף את חקירת הקצין וקרא לבדוק את התנהלות הפרקליטות | בתגובה, הרמטכ"ל אייל זמיר יצא בהודעה חריפה נגד השר כ"ץ: "הרמטכ״ל לא מקבל הנחיות דרך הודעות בתקשורת" (צבא)