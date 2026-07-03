פעילות מבצעית משותפת של היחידה המרכזית במרחב לכיש והמשטרה הצבאית החוקרת הובילה השבוע למעצרו של חייל מילואים פעיל בעיר נתיבות, בחשד לסחר והחזקה של אמצעי לחימה בלתי חוקיים. במהלך חיפוש שבוצע בביתו של החשוד נתפס ארסנל נשק משמעותי, לרבות רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת.

הפעילות החלה בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על חשד לפעילות בלתי חוקית של חייל מילואים באזור נתיבות. על פי החשד, מדובר בסחר והחזקה של אמצעי לחימה שלא כדין, תופעה המעוררת דאגה ביטחונית רבה בקרב גורמי האכיפה.

במהלך השבוע הוקם צוות חקירה מיוחד משותף לימ"ר לכיש ולמשטרה הצבאית החוקרת, שפעל בתיאום מלא לאיתור החשוד ולביצוע החיפוש בביתו. בלשי ימ"ר לכיש הגיעו לביתו של החשוד בעיר נתיבות ובצעו חיפוש מדוקדק במקום.

הממצאים שהתגלו בחיפוש היו חמורים במיוחד: רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת - כולם אמצעי לחימה בלתי חוקיים שהחזקתם וסחר בהם מהווים עבירות חמורות. הנשקים נתפסו והועברו לטיפול הרשויות, והחשוד נעצר במקום.

לאחר המעצר, הועבר החשוד להמשך חקירה במשטרה הצבאית החוקרת, שם ייחקר בחשד לעבירות של סחר והחזקה של אמצעי לחימה בלתי חוקיים. מדובר בעבירות חמורות שעלולות להסתיים בהליכים פליליים ממושכים.

הפעילות המשותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית החוקרת משקפת את החשיבות שמייחסות רשויות האכיפה למאבק בתופעה של החזקת נשק בלתי חוקי, במיוחד כאשר מדובר בחיילי מילואים פעילים. גורמי הביטחון ממשיכים לפעול בנחישות למיגור התופעה ולהבאת החשודים לדין.