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בעקבות המחאות

שוטר יחקר באזהרה: החשד - אלימות כלפי מפגינים חרדים

שוטר ממחוז תל אביב זומן לחקירה תחת אזהרה בחשד לאלימות • במח"ש נערכים לגל זימונים נוסף של אנשי חוק | "מראות חריגים וקשים שאין להם מקום במשטרה" (חדשות חרדים)

מראות מההפגנות נגד רדיפת לומדי התורה

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) זימנה היום (רביעי) לחקירה תחת אזהרה שוטר ממחוז תל אביב, לאחר שתועד כשהוא נוהג באלימות קשה כלפי מפגינים מהמגזר החרדי. על פי הפרסום בחדשות 14, חקירתו של השוטר המעורב צפויה להיערך כבר במהלך הימים הקרובים.

מסתמן כי אין מדובר באירוע נקודתי; במח"ש נערכים בימים אלה לגל זימונים נוסף של אנשי חוק, החשודים בהפעלת כוח בלתי סביר ובמעשי אלימות במהלך שורת המחאות של הציבור החרדי שנרשמו בתקופה האחרונה. הזימון מגיע על רקע גיבוי חריג שהעניק מפכ"ל המשטרה לשוטרים שפעלו באלימות כנגד מפגינים חרדים בבני ברק.

דיון מיוחד במח"ש: "מראות חריגים וקשים"

במקביל לזימונים, קיימו במח"ש דיון פנימי מיוחד שהתמקד בתלונות ובסרטונים הרבים שהצטברו, והמציגים את התנהלות השוטרים בעימותים מול המפגינים החרדים. במהלך הישיבה נרשמה הסכמה גורפת בין כלל המשתתפים כי מדובר במראות חריגים וקשים, אשר אין להם כל מקום או לגיטימציה בתוך משטרת ישראל.

גורמים המעורים היטב בפרטי הבדיקה ציינו כי הלך הרוח במחלקה לחקירות שוטרים נוטה לקו מחמיר, לפיו יש למצות את מלוא חומרת הדין עם שוטרים שלקו ב"מוטיבציית יתר" ובאגרסיביות יתרה בעת פיזור הפגנות החרדים. הבדיקות הרשמיות ואיסוף החומרים בנושא נמשכים באופן אינטנסיבי.

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