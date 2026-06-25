משטרת ישראל עצרה במהלך הלילה (רביעי-חמישי) שני חשודים בחשד לאיומים בנשק כלפי משתתפי מחאת שיירת הרכבים שהתקיימה אתמול בכביש 1. המעצרים בוצעו בעקבות תיעודים שהופצו ברשת החברתית, בהם נצפו שני מקרים נפרדים של איומים במהלך המחאה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, החקירה נפתחה לאחר שזרמו דיווחים רבים על חשד לאיומים בנשק כלפי המפגינים החרדים. בתיעוד המזעזע שפורסם ברשת נראה אחד החשודים כשהוא נוסע ברכבו באיטיות ומוציא אקדח מהחלון לעבר צעירים חרדים שעמדו בצד הכביש.

דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים". יצוין כי לא נורו כל יריות באירוע, אולם המראה של האקדח השלוף עורר בהלה רבה בקרב המפגינים.

שני החשודים נעצרו במהלך הלילה והועברו לחקירה בתחנת הראל. החשוד הראשון נחקר, ונשקו נתפס על ידי כוחות המשטרה. בהמשך היום צפויה המשטרה להגיש בקשה להארכת מעצרו בבית המשפט. באשר לחשוד השני, נמסר כי הוא אינו מחזיק ברישיון נשק כלל, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה מעמיקה לבדיקת החשד שעלה.

המשטרה מסרה כי תמשיך בחקירה המעמיקה של כלל האירועים שהתרחשו במהלך המחאה, ותפעל בנחישות כנגד כל מי שהפעיל אלימות או איים על משתתפי המחאה. גורמים במשטרה הבהירו כי "לא תינתן יד חופשית למי שמנסה לפגוע במפגינים או להפר את הסדר הציבורי באמצעות איומים".