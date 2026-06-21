דרמה לילית מתוחה התחוללה הלילה (בין שבת לראשון), ביומו הראשון של החופש הגדול בתיכונים, סמוך ליישוב רמת ישי שבצפון, כאשר נהג אוטובוס ומבקר תחבורה ציבורית מצאו את עצמם תחת מתקפת אבנים קבוצתית.

האירוע החל סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, כאשר נהג אוטובוס שנסע על ציר 75 סירב להעלות מספר נערים שביקשו לנסוע בקו מבלי לשלם על כרטיס הנסיעה כמקובל.

על פי החשד, הנערים המתוסכלים לא קיבלו את הסירוב, ובתגובה פתחו את ברז החירום החיצוני של האוטובוס, ולאחר מכן החלו להשליך אבנים בצורה מאיימת לעבר כלי הרכב הציבורי ולעבר נהג האוטובוס והמבקר ששהה עמו, תוך שהם מסכנים את שלומם באופן ממשי.

עם קבלת הדיווח הבהול במוקד המשטרה, הוקפצו לזירה שוטרי המחוז הצפוני והחלו בסריקות נרחבות באזור בניסיון לאתר את התוקפים. השוטרים זיהו קבוצת נערים הנמלטת מהמקום בחסות החשיכה לתוך שטח פתוח, והחלו לנהל אחריהם מרדף רגלי אינטנסיבי שנמשך עשרות מטרים.

במהלך המרדף, שנראה היטב במצלמות הגוף של הלוחמים, ותיעוד שלו מתפרסם בכתבה זו, רצו השוטרים בסמטאות חשוכות ובשטחים מיוערים למחצה כשהם משתמשים בפנסים, עד שהצליחו להדביק את הקצב, להשתלט על שלושה מהחשודים, כולם קטינים בני 17 תושבי האזור, ולבצע את מעצרם.

השלושה נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחררו תחת תנאים מגבילים, כאשר החקירה בעניינם נמשכת במטרה למצות עמם את הדין.

בתיעוד הדרמטי ממצלמות הגוף של השוטרים, אשר מלווה את רגעי המרדף, ניתן לראות את השוטר רץ במהירות רבה באזור חשוך לחלוטין כשרק אלומת הפנס שלו מאירה את הדרך ומנחירה קדימה. השוטר נשמע כשהוא צועק לעבר החשודים הנמלטים "בוא לפה! בוא לפה, עצור!", תוך שהוא מדווח בקשר "אני סוגר על מרדף רגלי אחרי שניים".

המצלמה מתעדת ריצה מהירה ומטלטלת בתוך סבך קוצים, עצים ועשבייה, עד שהשוטר מצליח להגיע אל אחד החשודים, להפיל אותו אל הקרקע ולהשתלט עליו. התיעוד הופך למטושטש עקב מאבק השליטה והמעצר הפיזי, כאשר ברקע נשמעים השוטרים כשהם מורים לחשוד שעל הרצפה "לא לזוז", תוך שהם מדווחים בקשר על תפיסת החשודים ומבקשים סיוע בניידות נוספות שיגיעו לנקודה.

במשטרת ישראל הגיבו בחומרה רבה לאירוע האלימות, שהתרחש שעות בודדות לאחר שמאות אלפי תלמידים יצאו לחופשת הקיץ, והדגישו כי לא יגלו כל סובלנות כלפי פגיעה בעובדי ציבור ומשרתי ציבור העושים את עבודתם נאמנה. במשטרה ציינו כי יפעלו בכל הכלים הנחושים העומדים לרשותם על מנת להביא עבריינים מסוג זה מאחורי סורג ובריח. לצד זאת, שיגרו במשטרה קריאה דחופה ויוצאת דופן לציבור ההורים בישראל, וביקשו מהם לגלות ערנות גבוהה במיוחד, לגלות מעורבות אקטיבית, ולדעת בכל עת היכן הילדים שלהם מסתובבים וכיצד הם מתנהלים במהלך שעות הלילה של חופשת הקיץ, על מנת למנוע הידרדרות למעשי אלימות, ונדליזם ופלילים.