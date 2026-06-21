תיעוד דרמטי ומסעיר, שפורסם היום (ראשון), חושף את מאחורי הקלעים של אחד מאירועי ההצתה והפריצה החמורים שהתרחשו בתקופה האחרונה בדרום הארץ. בסרטון ממצלמות אבטחה של בית עסק בנתיבות, נראה חשוד כשהוא פועל בקור רוח מבהיל, בשעות לפנות בוקר שקטות, מבלי לדעת כי כל תנועה שלו מתועדת לפרטי פרטים.

בסרטון, שצולם באמצע חודש מאי בשעה 04:02 לפנות בוקר, נראה החשוד כשהוא ניגש לפינת המתחם. בתוך שניות ספורות הוא נראה כשהוא מצית אש חזקה, שמאירה את המקום באור בוהק ויוצרת פיצוץ עז של להבות. מיד לאחר מכן, התיעוד מראה את החשוד כשהוא עולה על טרקטורון חשמלי שגנב מהמקום, ומתחיל בנסיעה מהירה לעבר היציאה מהמתחם.

הוא נראה מתמרן עם הטרקטורון, מתרחק מהזירה ונעלם אל תוך החשיכה, בעוד האש מאחוריו מתחילה להתפתח לממדי ענק. בשעה 04:09, דקות ספורות לאחר מכן, המצלמה מתעדת את האזור כשהוא כבר אפוף עשן סמיך וכבד, רגע לפני שהמבנה כולו נפרץ בלהבות והתכולה נשרפת כליל.

האירוע הקשה הזה הסתיים בנזק כלכלי עצום, המוערך בלמעלה ממיליון שקלים, לאחר שהמבנה כולו והסחורה שהייתה בתוכו הפכו לאפר. מיד עם קבלת הדיווח על השריפה והפריצה, פתחו שוטרי תחנת נתיבות בחקירה מאומצת ומורכבת, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ואיסוף קפדני של ממצאים מהזירה. החוקרים הצליחו להתחקות אחר עקבותיו של החשוד, תושב העיר בשנות ה-20 לחייו, ואף גילו כי לאחר המעשה הוא פעל להסתרת הטרקטורון הגנוב במטרה לשבש את מהלכי החקירה ולהעלים ראיות.

המאמצים המודיעיניים והחקירתיים נשאו פרי, והחשוד נעצר והובא לחקירה. עם סיומה של החקירה וגיבוש תשתית ראייתית מוצקה, הגישה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) כתב אישום חמור ביותר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות קשות של הצתה, התפרצות לבניין שאינו מקום מגורים, גניבה ושיבוש מהלכי משפט.

מפקד תחנת נתיבות, סנ"צ עדי בוחבוט, התייחס לפעילות הנחושה של כוחותיו וציין כי מדובר בחקירה מורכבת שבוצעה במקצועיות, בנחישות ובחתירה למגע מצד שוטרי וחוקרי התחנה. לדבריו, מרגע קבלת הדיווח פעלו השוטרים ללא לאות לאיסוף הראיות, לחשיפת החשוד ולמעצרו, עד לגיבוש תשתית ראייתית שהובילה להגשת כתב האישום. עוד הוסיף מפקד התחנה כי שוטרי תחנת נתיבות ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל מי שיפגע בביטחון הציבור, ברכושו ובתחושת הביטחון של תושבי העיר, ולהבאת עבריינים לדין.