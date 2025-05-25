הגה"צ גאב"ד אודווארי, השוהה בימי הקיץ למנוחה בהרי הקאנטרי בארה"ב, קונן בבכי על חורבן בית המקדש בהיכל בית מדרשו במקום | לצדו נצפה חתנו, הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים, בעל 'דרך אמונה' | בצאת הצום יצא הגאב"ד בראש חסידיו לעריכת קידוש לבנה על מדשאות הקאנטרי (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו בסעודת ההילולא לרגל היארצייט של הרה"ק מהרצ"ה מקרעטשניף זצ"ל שנערכה בעיר ואם בישראל 'ווילאמסבורג' אשר בניו יורק, בראשות נכדו המשפיע הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)
באתרא קדישא מירון נחוגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, נכד לבנו המשפיע הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים בעל ה"דרך אמונה" | בסיום המעמד, ערך האדמו"ר תפילת רבים לרפואת גיסו בהיכל ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | דוד כהן הצטרף למסע התפילות ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)