אירוע חריג התרחש הערב בעוטף עזה כאשר שיגור בודד שנורה מדרום הרצועה נפל בשטח קיבוץ נירים | בעקבות הנפילה נגרם נזק קל לבתים שנמצאים בבנייה בשכונת הצעירים החדשה | מדובר בשכונה שבתיה נפגעו במהלך טבח 7 באוקטובר, ונמצאת כעת בשיקום (בטחון)
אלמוג חולות, ישראלית שמאלנית מקיבוץ נירים שהאמינה בשלום עם השכנים הפלסטינים, תיארה בראיון לרשת CNN את שינוי התפיסה שחל אצלה בבוקר השבעה באוקטובר | לדעתה, ישראל צריכה להרוס את עזה ולהשתלט עליה סופית | "הבנתי שטעיתי", היא אומרת בראיון לרשת האמריקנית (חדשות)
תחקיר צה"ל על התרחשות האירועים ביום הטבח בקיבוץ נירים, לא מותיר מקום לספק כי כוחות הצבא בראשות אסף חממי הי"ד ששהו במוצב הסמוך וכיתת הכוננות מסרו את נפשם כדי להגן על התושבים אך נפלו בקרבות הקשים מול המחבלים | ביום הטבח נרצחו 5 מחברי הקיבוץ ו-5 נוספים נחטפו (צבא וביטחון)