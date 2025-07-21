במלאת י"א שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זי"ע, ערך חתנו, האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ את השבת האחרונה במרכז החסידות בבית שמש, בהשתתפות כלל חסידיו מכל רחבי הארץ וכן כל בני משפחתו המורחבת | ביום ראשון פקד האדמו"ר את הציון באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבני ברק, שם שפך שיח לישועת הכלל והפרט (חסידים)
במלאות עשור להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ערך בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את השולחן הטהור בהשתתפות אלפי חסידים, והאדמו"רים מנדבורנה צפת, מאקאווא, ואב"ד החסידות בירושלים | במהלך הטיש סיים הרבי את הש"ס, ונשא דברים במשנתו הבהירה של בעל ההילולא זי"ע (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ערך חתנו האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבית שמש, בהשתתפות תלמידי הישיבה ורבני האזור | למחרת, בצהרי היום, פקד האדמו"ר את הציון הק', באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בב"ב | האדמו"ר אף השתטח על ציון דודו הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, ראב"ד אנטווערפן לרגל יום היארצייט (חסידים)
במלאות עשור להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, פקד בנו יחידו, ממלא מקומו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, את ציונו הק', בראש קהל עם קודש באוהל בית ויז'ניץ בבית העלמין בקריית ויז'ניץ בב"ב | האדמו"ר העלה נרות נשמה והעתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | בסיום נשא הרבי תפילה ע"י ציון אמו הרבנית הצדקנית ע"ה | שוקי לרר הצטרף לתפילה ומגיש תיעוד (חסידים)
מעמד אדיר לכבוד התורה ולומדיה נערך בישיבת "חכמת אליעזר" סערט ויז'ניץ בבני ברק. בוגרי הישיבה התעטרו על לימודיהם במסגרת תוכנית "אוהבי תורה" לזכרו של ר' מאיר יהודה פדר ז"ל | בשיאו של המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו וחילק מתנות יקרות ערך לתלמידים (עולם הישיבות)