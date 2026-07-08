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רגע של רטט | ערימת הפתקאות הענקית שהניח האדמו"ר על הציון של אביו זצ"ל

אלפי חסידי סערט ויז'ניץ התכנסו בשבת האחרונה במרכז החסידות בחיפה, לשהות בצל הקודש של האדמו"ר לרגל שבת הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זצ"ל | במוצאי השבת ערך הרבי את שולחנו הטהור לרגל ההילולא | למחרת, ביום ראשון, פקד האדמו"ר את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בבני ברק, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך התפילה, עת הניח האדמו"ר על הציון ערימה ענקית של קוויטלאך שהעבירו לו החסידים במהלך השנה החולפת (חסידים) 

מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שבת יארצייט בסערט ויזניץ (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מסערט ויזניץ בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: יוסי לוי)

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