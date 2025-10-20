בבלי

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הכנה ליום הדין

הישג מרשים

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וקווי השם יחליפו כוח

"אירוע חמור, שאסור לעבור אליו בשתיקה"

"פתח לנו שער"
בבלי
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