'בבלי' בהצצה מרתקת לקעמפים ופעילויות הקיץ בעולם ישיבות ברחבי הארץ בצל הגזירות הקשות: מ'בית הלוי' ועד 'שערי תבונה', טיולים, אטרקציות ופעילויות תורניות | היכן נאם בוגר יחידת דובדבן מצה"ל? והיכן עשו הבחורים סנפלינג ואומגה? באיזה קעמפ היו מכונות ברד שעבדו ללא הפסקה, ואיפה קיבלו הבחורים ארטיק קראנץ' וחטיפים? והשיא: איזה ראש ישיבה קיבל מכות לעיני מאות תלמידיו? | סיקור ענק (עולם הישיבות)
אירוע מזעזע התרחש בתחילת השבוע האחרון, כאשר עובד בפארק אקסטרים בעיר עכו, תקף את ראש הישיבה החשוב מהצפון, לעיני כל עם ועדה | בחורי הישיבה שהיו חשופים למקרה הקשה בו הותקף - בהלם ומספרים: זה היה אירוע מטורף, לראות את ביזוי התורה כאשר ראש הישיבה הושפל (חרדים)
ערב הכנה מרומם התקיים ברכסים לבחורים העולים לישיבות הגדולות, בהשתתפות הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין ורבנים בכירים | במהלך הערב שמעו הבחורים דברי נועם, הדרכות ישרות ופנינים לקראת העליה לישיבות הגדולות (עולם הישיבות)