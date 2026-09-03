בימים אלו, כשחודש הרחמים מתקרב לסיומו וימי הדין מתקרבים ובאים, זכו תלמידי ישיבת רכסים לקבל חיזוק מיוחד מהמשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל, משגיחה של ישיבת מיר הגדולה.

במשך שעה תמימה ישבו בני הישיבה בהיכל הישיבה והאזינו בדממה לדברי ההתעוררות של המשגיח, שהדגיש את גודל הזכות והאחריות הטמונים בימי אלול. המשגיח פרש בפני השומעים את חשיבות ההכנה הראויה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים הבעל"ט, והדגיש כי יש להיכנס לימים הקדושים הללו מתוך התעוררות אמיתית, חשבון נפש יסודי וקבלות ברורות לעתיד.

נושא מרכזי בדברי המשגיח היה עניין עבודת המידות והתחזקות בתחום שבין אדם לחברו. הוא קרא לבני הישיבה להתחזק בכבוד הזולת, להיזהר ביתר שאת מכל פגיעה בחבר, ולהרבות באהבת ישראל ובשלום בין אדם לרעהו.

השיחה נערכה בנוכחות צוות הרבנים המגידי שיעור בישיבה. ראש הישיבה הגאון רבי יצחק סופר שוהה בימים אלו מחוץ לארץ, במסגרת מסע לגיוס תרומות להמשך קיומה וחיזוקה של הישיבה.