הרמז האחרון לקראת תקיפה באיראן? שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה הודעה ולפיה עובדי ממשל לא חיוניים ובני משפחותיהם הורשו לצאת מהארץ בשל סיכוני ביטחון | השגריר האקבי בהודעה לעובדי השגרירות: "בלי פאניקה אבל מי שמעוניין לעזוב עדיף שיעשה זאת מוקדם - ייתכן שבקרוב לא יהיו טיסות" (אקטואליה)
בלבנון מדווחים כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי | לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות" | במבצע עם כלביא הפינוי ההמוני מעיראק ביום רביעי - הייתה אינדיקציה משמעותית שהתקיפה הישראלית מתקרבת, מה שאכן אירע יממה אחרי (בעולם)
משבר חריף בין בריסל לוושינגטון: שגריר ארה"ב זומן לשיחת נזיפה לאחר שתקף בחריפות את העמדתם לדין של שלושה מוהלים באנטוורפן. בעוד השגריר זועק נגד "הליך אנטישמי ומגוחך", בבלגיה זועמים: "זו התערבות בוטה בהליכים משפטיים וחציית קווים אדומים" (בעולם)
אלפים הגיעו הערב לכיכר החטופים בקריאה לממשלה לשחרר את כל החטופים, בתום העצרת, המשיכו האלפים בצעדה עד שגרירות ארצות הברית והכריזו: "עכשיו זה הזמן! אנחנו לא נסתפק ב-8 חטופים, לא ב-10 או ב-49. אנחנו רוצים את כל 50 החטופים והחטופה, זו השעה לסיים את המלחמה בתמורה לכל החטופים"
אזרח אמריקאי־גרמני שגורש מישראל נעצר היום (ראשון) בנמל התעופה JFK בניו יורק, בחשד שתכנן פיגוע בשגרירות ארה"ב בתל אביב | על פי הודעת משרד המשפטים האמריקאי, החשוד בן ה־28, נעצר לאחר שנמצא ברשותו ציוד להכנת בקבוקי תבערה מחוץ לשגרירות (בטחון)
נשיא המדינה קיבל את כתב ההאמנה של שגריר ארצות הברית בישראל, מייקל דייל האקבי ואמר: "כשמגיע שגריר חדש, אני אומר לו: ברוך הבא לישראל. אבל לך, מייק, אני אומר: ברוך שובך הביתה, אח יקר של ישראל. היית כאן כל כך הרבה פעמים" (חדשות)