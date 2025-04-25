היום, בעיצומו של צום שבעה עשר בתמוז – יום הובקעה העיר, תתקיים עצרת תפילה ומחאה בבית המדרש של החסידות בירושלים, באישור המשטרה ובהשתתפות רבני החסידות, בטענה של השפלות ופגיעה באדמו"ר ובבני משפחתו • בסאדיגורה ירושלים טוענים לאלימות מתמשכת של צד בני ברק כבר תקופה ארוכה (חסידים)
אחר ימי החג המרוממים שחוו חסידי סערט ויז'ניץ בצל רבם האדמו"ר, זכו כולם כאחד לעבור אל מול פני הקודש לקבל 'מצה שמירה' כסגולה להשפעות טובות משמי מעל, בין העוברים נצפה הרה"צ רבי נחום כהן ששהה לימי החג בבית בתו המתגוררת במקום | צפו בתיעוד מכל ימי החג בצל הקודש (חסידים)