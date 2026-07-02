חסידי סאדיגורה יתכנסו היום לעצרת מחאה, בטענה של פגיעה באדמו"ר | אלו הצדדים

האדמו"ר מסאדיגורה ( צילום: שוקי לרר )

אחר הצהריים (חמישי), בעיצומו של יום צום שבעה עשר בתמוז – צפויה להתקיים עצרת מחאה, בעקבות מה שמגדירים בקהילה כ"חציית כל הקווים האדומים" ומסע מתמשך של, השפלות ופגיעה בכבודו של האדמו"ר מסאדיגורה ובבני משפחתו.

הרקע לסערה נעוץ במאבק משפטי ותורני ממושך על המבנה המרכזי ובית המדרש של החסידות בירושלים ולזהותם של חברי העמותה תחת ניהולה החדש. לדברי החסידים מספר בחרו מספר מתנגדים לנקוט בקו אלים של פגיעה אישית והשפלת הקודש של האדמו"ר בראש כל חוצות. מנגד בחצר סאדיגורה בירושלים, טוענים ובצדק, כי בשבועות האחרונים, כמעט מדי ערב, מגיעים צד בני ברק ומתנהגים באלימות קשה כנגד צד ירושלים, אלימות שאף הובילה לאשפוז של בחורים בבית החולים. "זו בושה שביום צום שבעה עשר בתמוז, יש קבוצה שממשיכה ללבות את אש המחלוקת ושנאת חינם", מסרו מטעם החסידות בירושלים.

תיעודי אלימות נגד סאדיגורה ירושלים תיעודי אלימות נגד סאדיגורה ירושלים 10 10 0:00 / 0:33

לטענת צד בני ברק, מטרת העצרת היום היא להשמיע קול מחאה ברור ונחרץ, אך יחד עם זאת, המארגנים מדגישים כי הכל ייעשה מתוך איפוק, כבוד ואחריות עילאית. באירוע צפויים ליטול חלק מאות חסידים, אברכים, בחורי ישיבות ובראשם כאמור רבני הקהילה.

הציבור יתכנס היום בשעה 19:00 בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות ברחוב שמואל הנביא בירושלים והמארגנים מבטיחים כי הפעם העצרת תתנהל ללא אלימות.

המודעה על העצרת בסאדיגורה

לפני התיבה לתפילת מנחה יעבור הגאון רבי יוסף צלר, ראש ישיבות סאדיגורה, אשר גם יישא בהמשך אמירת פרקי תהילים.

לאחר מכן יישאו דברי התעוררות ומחאה גדולי הדור: הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, וכן הרה"צ רבי נחום כהן. בסיום המעמד לאחר תפילת ערבית, יוגש כיבוד קל לשבירת הצום עם צאת התענית.