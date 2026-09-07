עשרות משקיעים מהמגזר החרדי נקלעו לקשיים גדולים לאחר שרכשו דירות בשכונות בעייתיות בחיפה, מתוך הנחה שהן עוד "יתחרדו" בעתיד | לאחר מעשה, חלקם מגלים שפולשים השתלטו על הנכסים, ואילו אחרים מתמודדים עם דירות ריקות שלא ניתן להשכיר | טור כלכלי חדש (מגזין, נדל"ן)
בתחילת השבוע הלך לעולמו בגיל 79 רבי עמנואל טופורוביץ ז"ל שהיה ממחזיקי התורה ובעלי הצדקה הידועים בעולם החרדי | ממקימי קהילת וישיבת נחלת הלווים בחיפה שנשא במשך שנים רבות על כתפיו את עול החזקת הישיבה הגדולה מתוך אהבת תורה | חי בצניעות ואת רוב רוווחיו מעסקיו הקדיש לעשיית צדקה וחסד (חרדים)
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הגיע ביום חמישי שבוע שעבר במיוחד לעיר חיפה, ומסר שיעור בקהילת "זיו התורה" בשכונת נווה שאנן בעיר בראשות הגאון רבי פרץ מאיר | מאות קידמו את פני הקודש בהגעתו לעיר, ובהמשך שתו בצמא את דבריו הנעימים שמסר בטוב טעם ודעת במתק לשון קודשו (חרדים)