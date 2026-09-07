אירוע חריג התרחש בשכונת נווה שאנן החרדית בחיפה, כאשר עיריית חיפה ניסתה לפנות בית ספר של תלמידות בניגוד לפסיקת בית המשפט.

על פי הדיווחים, פקחי העירייה פרצו למבנה בית הספר, עקרו מזוזות מהפתחים וביצעו ונדליזם במקום. האירוע התרחש כאשר כ-350 תלמידות אמורות להגיע למוסד למחרת. בתיעודים שפורסמו מהמקום נראים כיסאות הפוכים באחת הכיתות.

שוטרי משטרת ישראל שהוזעקו למקום הורו לפקחי העירייה, למנהל אגף הנכסים ולעובדיו להסתלק מהמקום מיד.

חבר מועצת העיר ויו"ר דגה"ת בחיפה, מיכי אלפר, הגיע למקום ופעל מול משטרת חיפה לסילוק עובדי העירייה שפרצו למבנה.

לפי הדיווחים, מדובר בצעד שנעשה בניגוד לפסיקת בית המשפט, כאשר המבנה נמצא בהקצאה רשמית לחינוך העצמאי. אתר 'בבלי' פנה לעיריית חיפה לקבלת תגובה, אך לעת עתה לא התקבל מענה. ככל שתגיע תגובה, היא תפורסם במלואה.