היזם טען כי הוא "רק מנהל הפרויקט" ולא אחראי לעיכוב של שש שנים במסירת פנטהאוז יוקרתי, אך השופטת קבעה: הוא זה שמשך בחוטים. הפיצוי לרוכשים נקבע לאחר מגורים של שנים ללא טופס 4| לסיכום השופטת קבעה: הוא הרוח החיה (משפט)
בסין ננקט צעד חדשני במטרה להגן על הסביבה מפני רעש ואבק במהלך פרויקט בנייה, עם הקמת כיפה מתנפחת עצומה בגובה 50 מטר מעל האתר | מומחים בתעשייה סבורים שמבנים מסוג זה עשויים להפוך לנוהל סטנדרטי בערים גדולות (מעניין)
הבית הלבן נערך לשיפוץ מהותי כאשר בספטמבר הקרוב יחלו עבודות לבניית אולם נשפים חדש ומהודר - הגדול ביותר מאז הקמת המתחם | הפרויקט, שממומן כולו מתרומות פרטיות של הנשיא ותורמים נוספים, צפוי להרחיב משמעותית את אפשרויות האירוח בבית הלבן עם קיבולת של 650 אורחים בעיצוב נאו־קלאסי יוקרתי | הבנייה צפויה להסתיים לאחר מספר שנים, ותסמן את אחד מהשיפוצים הבולטים ביותר בתולדות הבית הלבן (בעולם)
סטארט-אפ אמריקאי משנה את חוקי המשחק בענף הבנייה: שילוב מהפכני בין רובוטיקה, בינה מלאכותית ופיסול באבן מאפשר ייצור מדויק ומהיר של חזיתות, פסלים ומבני מגורים - תוך שימור האסתטיקה הקלאסית, הפחתת עלויות ושיפור דרמטי בעמידות ובקיימות הסביבתית (טכנולוגיה)