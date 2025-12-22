צפו בתיעוד מיום תשעה באב בצילם של המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בהיכל ישיבתו, וראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, שם נצפה גם הגאון רבי נפתלי קופשיץ, מראשי רבני חניכי הישיבות ברוממה (חרדים)
מראה של הוד בבני ברק, ראש ישיבת 'בית מדרש עליון', הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, הדליק במהלך לילות החנוכה את הנרות בפתח מעונו החדש השוכן במתחם הישיבה | לאחר מעמד ההדלקה, פצח ראש הישיבה בריקוד נלהב וממושך עם המוני תלמידיו, ובהמשך נכנס אל חדרו, שם זימר ברגשות גואים ובדבקות את הזמר העתיק 'מזמור שיר חנוכת הבית' – בניגון הייחודי שהיה משורר אביו, מייסד הישיבה הגאון רבי דן אונגרישר זצ"ל (חרדים)
ישיבת 'נחלת דן' פתחה היום את זמן אלול המיוחד, ובכך החלה תקופה של לימוד אינטנסיבי ושל התעלות רוחנית | את היום המרומם פתח ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, בשיחת חיזוק, שהתמקדה בחשיבות הרגע | ראש הישיבה הדגיש בפני תלמידי שיעור א' כי מהיום הם עלו מדרגה בעולם התורה: "היום זכיתם להצטרף ל'לגיונו של מלך'", אמר ראש הישיבה, והכריז כי הם נמנים מעתה על צבא תלמידי החכמים, שכל מטרתם היא הגדלת כבוד שמיים | הדברים התקבלו בהתרגשות רבה בקרב התלמידים, אשר החלו את סדר הלימוד בנחישות ובהתמדה (עולם הישיבות)
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה היום באופן רשמי את זמן אלול המיוחד | המעמד המרומם נפתח בשיחת חיזוק מרגשת שנשא ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש, נראה מחזה מרגש במיוחד: בחורים צעירים עמדו בדריכות מול מפות ענק, שם הוקצו להם מקומותיהם הקבועים בסדרי הלימוד והתפילות. רגע זה סימל עבורם את הכניסה הרשמית לעולם התורה וההתמסרות המלאה ללימוד (עולם הישיבות)
אחת הישיבות הוותיקות והנחשבות בבני ברק, עושה עליה לעיר הקודש | הישיבה שכבר החלה לפעול במתכונת קיבוץ - מתחילת זמן חורף, צפויה לקיים רישום ולפתוח לקראת זמן אלול הקרוב שיעור א' חדש | כל הפרטים (עולם הישיבות)