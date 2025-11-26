שורדי השבי רום ברסלבסקי ובר קופרשטיין הגיעו לציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק להודות על שחרורם. במכתב שכתב רום ברסלבסקי הוא בירך: "ברוך אתה ה' פודה שבויים", וביקש: "אנא ה' אלוקי, רפא את הנפש שלי" (אנשים)
כמעט שבוע אחרי המפגש עם טראמפ בבית הלבן, שורד השבי מתן צנגאוקר הגיע הלילה, שעון ניו יורק, לתפילה בציונו של הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס. הוא בירך ברכת הגומל בהתרגשות | אמו עינב: "תבקש עלינו צדק, אמת ושלום" (חטופים)
שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין - נשאו תפילה משותפת יחד עם בני משפחותיהם על ציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש: "כאן בכינו, התפללנו וחיזקנו זה את זה. לחזור לכאן אתכם זה כל כך מרגש; אנחנו סוגרים מעגל" | ניצול השבי מתן אנגרסט: "עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר ניצול השבי מתן אנגרסט. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה" (חטופים)
עבר תאונה קשה ונאבק מול חברת הביטוח. בעודו מתלבט איך לפעול, נכנס אתמול לציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק לתפילה | בדרך חזור לקראון הייטס גילה למרבה התדהמה כי מי שיושב לצידו הוא מי שיכול לפתור לו את הבעיה | העדות המרגשת שמעוררת היום הדים בעולם החסידי (חרדי)
ראש המוסד דדי ברנע ביקר היום בציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בניו יורק, אחרי שיחות בוושינגטון וברקע דיווחים על מבוי סתום במו"מ עם חמאס ושיח ער בין ארה"ב וישראל | צפו בתיעוד מרגעי יציאתו מהציון, מלווה במאבטחים (בעולם)
קצת פחות משנה אחרי התפילה המשותפת שנשא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם הוריו של ניצול השבי אלכסנדר עידן, על ציונו הק' של הרבי מליובאוויטש בניו יורק - עידן עצמו הגיע למקום לשאת תפילה הודיה | יממה אחרי שחרורו גילה עידן כי צפה בשבי בתיעוד מתפילת טראמפ והוריו: "זה היה הרגע שבו הבנתי שהמשפחה שלי נלחמת עליי בכל העולם" (בעולם)
בניו יורק, תחת שמש קופחת, התקבצו 200,000 יהודים מכל העולם לציון 31 שנה להסתלקות הרבי מליובאוויטש זי"ע | בשעת השיא: למעלה מ-3 שעות המתנה בתור, שהפך במתחם הציון הקדוש עצמו לסרט נע אנושי | בתפילות ובתור ארוך לציון הרבי, יהודים מכל הזרמים כתבו בקשות אישיות והתפללו לשלום בעולם