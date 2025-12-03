מטוס תובלה אוקראיני ענק נחת בישראל בחשאי, הטעין מערכות הגנה אווירית SPYDER והמריא לטביליסי; ההערכה: שדרוג משמעותי ליכולות ההגנה האווירית של הרפובליקה הקווקזית בגיאורגיה | הגורמים הרשמיים שותקים (בעולם)
מפגינים בגאורגיה שהפגינו נגד ביטול הצטרפותה של המדינה לאיחוד האירופי בשנה שעברה, רוססו באמצעות חומר כימי ששימש את החיילים הצרפתים במלחמת העולם הראשונה, כך עולה מתחקיר שפרסם ה-BBC | גאורגיה שהפכה לפרו-רוסית מיהרה להכחיש את הטענות, אך לפי הרשת הבריטית הממצאים לא מותירים מקום לספק (בעולם)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)