טרגדיה בגיאורגיה: ישראלי כבן 66 אותר ללא רוח חיים במלון בבטומי

( צילום: זק"א )

טרגדיה בגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר ללא רוח חיים בלובי מלון בעיר באטומי שבגאורגיה. ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה.