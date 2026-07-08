טרגדיה בגיאורגיה: ישראלי כבן 66 אותר ללא רוח חיים במלון בבטומי

טרגדיה בגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר ללא רוח חיים בלובי מלון בעיר באטומי שבגאורגיה. ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה.
מדוברות זק"א נמסר: בשעות האחרונות התקבל דיווח במוקד זק״א (1223) על ישראלי גבר כבן 66 (תושב הצפון) השוהה בחופשה בבאטומי שבגאורגיה, שאותר בלובי המלון בוא הוא שוהה כשהוא ללא רוח חיים.
ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א מסר: מיד עם קבלת הדיווח במוקד זק״א, צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א החלו לטפל בכבוד המת ומול הגורמים המקומים במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה.
צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א פועל באופן שוטף יחד עם חברת מנוחה לעד, משרד החוץ וכלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא את הנפטר לקבורה בהקדם האפשרי.
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