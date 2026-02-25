הצרפתים זועמים על צ'ארלס קושנר, מחותנו של הנשיא טראמפ ושגריר ארה"ב ברפובליקה, לאחר שלא הגיע לשיחת נזיפה אליה הוזמן | זו אינה הפעם הראשונה שקושנר מאתגר את גבולות הדיפלומטיה של המדינה בה הוא מכהן כשגריר, בפעם הקודמת היה זה המכתב בנושא האנטישמיות שעורר את זעמה של צרפת (בעולם)
בעוד המתח גובר בין ארה"ב לוונצואלה, מומחים מסבירים כי הצבא הוונצואלי עשוי להיראות מרשים על הנייר, אך בפועל הוא חלול וחלש עקב שנים של שחיתות, הזנחה ושליטה פוליטית | דיפלומט לשעבר בוונצואלה אומר כי המדינה "דומה למבצר בנוי על חול שמקיף משטר פלילי" | האיום המרכזי של המדינה נמצא במערכות האוויר והים שלה (צבא, בעולם)
ברקע חילוקי הדעות בין הבית הלבן לישראל, גורמים בסביבתו של נתניהו תקפו את הנישא טראמפ: "יש כאוס בממשל, רגל ימין לא יודעת מה עושה רגל שמאל" | בסביבתו של ראש הממשלה הגיבו לדיווחים: מדובר בפייק ניוז" (מדיני)