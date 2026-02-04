בבלי

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אכיפה נחרצת

למשך 99 שנה

"אנחנו תחת פלישה"

בזכות חבר הפרלמנט החרדי

כתום עולה

"האיזור כבר ערוך"
בבלי
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