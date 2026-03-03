ב'ערוץ 14' פרסמו תוך שלושה ימים שתי כתבות נגד 'מועצת העיתונאים החרדים', לקראת כנס היסוד שיתקיים מחר בירושלים | מה עומד מאחורי ההתקפה, מה הסיפור האמיתי היוזמה - לעומת הפייק שמופץ | כל הפרטים (חדשות חרדים)
כדאי רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק – ועל אחת כמה שבאים אליו רכובים על פרֵדה מקרטעת מצפת | הצטרפו למסע מצפת למירון מזוויתו של עיתונאי מקובנה הרחוקה והישנה של שנת תרפ"ד | על האווירה המחשמלת וערבוביית תרובשים אדומים וזנבות שטריימלעך שמתאחדים למעגל מקפיץ | ומי הוא אותו ילד רקדן, שנועד לגדולות – ונצרות? | במירון בוערת אש (מגזין כיכר)