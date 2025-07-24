מכונת הכביסה עובדת היום שעות נוספות - ובבתים שנוהגים שלא לכבס בכל תשעת הימים, כל מכונה אחרונה הופכת לחשובה במיוחד. אבל דווקא בלחץ שלפני השקיעה, טעות קטנה אחת יכולה להשאיר אתכם עם בגדים לא נקיים, ריח לא נעים או סל כביסה שלא באמת התרוקן. רגע לפני שמפעילים עוד מכונה - זה הסדר החכם שיעזור לכם להספיק יותר (בית)
ימי
בין המצרים אפופים אבל על חורבן בית מקדשנו, מנהגים רבים נתקנו להם לישראל לזכור
ולהעלות את החורבן על ליבם |
הלכה פסוקה היא "שהרואה
את מקום המקדש חייב בקריעה" – מדוע נתקנה
הקריעה, והאם יש מקום להקל אחרי מלחמת ששת
הימים?
(יהדות ואקטואליה)
ימי
בין -המצרים מרובים בהלכות ובמנהגים, רובם
גובלים ‘משנה הזהירות’ |
אחד
המנהגים נכון לתקופות קדומות שנהגו להכות
את התלמידים הסוררים |
מדוע
נהגו בעבר להימנע מלהכות אותם בימים אלו, ומה החוק כיום במדינה מתוקנת?
(יהדות
ואקטואליה)
ימי
בין המצרים עם ישראל מבכה על עברו ועל
בניין בית המקדש שחרב |
מנהגים רבים שנועדו
להזכיר את חורבן הבית מלווים את יום החתונה
| מדוע
מניחים לחתן אפר בראשו,
ודבריו החריפים של
היעב"ץ
על המזלזלים במנהג הקודם (יהדות
ואקטואליה)
דיני אבלות וזכר לחורבן הם כר נרחב למנהגי עם ישראל | ממאפייני שולחן השבת הוא אותו מגש חלות עם סכין נעוץ בצידו |מדוע נהגו להטמין את הסכין בשעת ברכת המזון, והאם יש לכך קשר לצער חורבן הבית? (יהדות ואקטואליה)
מנהג העלייה לציון הרשב"י הוא קדום ומוזכר כבר מזה דורות, אך מתי החל מנהג העלייה לציון בל"ג בעומר? ומדוע יום זה הוא יום בו פוסקים ממנהגי האבלות? | תיאורי העליות להר מירון מפי גדולי ישראל בדורות עברו (יהדות)